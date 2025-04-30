Сотрудницу тюрьмы обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными

В Великобритании надзирательницу уличили в связи с двумя заключенными

В Лондоне, Великобритания, сотрудница тюрьмы попала под суд за неправомерные действия на государственной службе. Об этом пишет Daily Mail.

23-летнюю надзирательницу Изабель Дейл уличили в интимной связи сразу с двумя заключенными. Ее бойфрендами стали 33-летний Шахид Шариф и 28-летний Коннор Мани. Известно, что последний был приговорен к девяти годам тюремного заключения за автокатастрофу, в которой не стало его друга.

Дейл обвинили в том, что она состояла в сексуальных отношениях с обоими мужчинами с сентября 2021 года по декабрь 2022-го. Для Шарифа она начала заниматься контрабандой наркотиков, а также пронесла ему телефон. В этом ей помогла другая сотрудница тюрьмы — 27-летняя Лилея Саллис.

Ни Дейл, ни Шариф, ни Мани не признали вину. Они предстанут перед судом в мае.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую сотрудницу полиции, которая состояла в любовной связи с двумя преступниками, приговорили к тюремному заключению. Ее обвинили в передаче им информации о ходе расследования.

