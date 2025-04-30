Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 30 апреля 2025Из жизни

Сотрудницу тюрьмы обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными

В Великобритании надзирательницу уличили в связи с двумя заключенными
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Dorset Police

В Лондоне, Великобритания, сотрудница тюрьмы попала под суд за неправомерные действия на государственной службе. Об этом пишет Daily Mail.

23-летнюю надзирательницу Изабель Дейл уличили в интимной связи сразу с двумя заключенными. Ее бойфрендами стали 33-летний Шахид Шариф и 28-летний Коннор Мани. Известно, что последний был приговорен к девяти годам тюремного заключения за автокатастрофу, в которой не стало его друга.

Дейл обвинили в том, что она состояла в сексуальных отношениях с обоими мужчинами с сентября 2021 года по декабрь 2022-го. Для Шарифа она начала заниматься контрабандой наркотиков, а также пронесла ему телефон. В этом ей помогла другая сотрудница тюрьмы — 27-летняя Лилея Саллис.

Материалы по теме:
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
Тюремщица на рабочем месте занялась сексом с заключенным. Она тайно вела OnlyFans и пыталась сбежать от суда
1 августа 2024
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
«Развращал молодежь». Ректора университета уволили за съемку порно с женой. Как им удавалось скрывать тайное хобби?
18 июня 2024

Ни Дейл, ни Шариф, ни Мани не признали вину. Они предстанут перед судом в мае.

Ранее сообщалось, что в Великобритании бывшую сотрудницу полиции, которая состояла в любовной связи с двумя преступниками, приговорили к тюремному заключению. Ее обвинили в передаче им информации о ходе расследования.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пригрозил ударом по параду Победы в Москве. На что он рассчитывает?

    Хинштейн раскрыл последствия удара ВСУ по Курской области

    Российский боец после ранения при атаке ВСУ спас пострадавшего товарища

    Разведка Пакистана подтвердила информацию о подготовке Индии к нанесению удара

    Известный российский музыкант получил гражданство Армении

    Сотрудницу тюрьмы обвинили в сексуальных отношениях с двумя заключенными

    Названа серьезная проблема ВМС США

    Симоньян оценила слова американского режиссера о победе русских во Второй мировой войне

    Путин ответил на слова Лукашенко о георгиевской ленте

    В российском городе прогремел мощный взрыв

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости