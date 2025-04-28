Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
04:32, 28 апреля 2025Из жизни

Сотрудница полиции завела романы с двумя преступниками и передала им секретную информацию

Daily Star: Сотрудница полиции завела романы с преступниками и попала в тюрьму
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Brian A Jackson / Shutterstock / Fotodom  

В Великобритании к трем годам и девяти месяцам тюрьмы приговорили бывшую сотрудницу полиции, которая состояла в любовной связи с двумя преступниками и передала им информацию о ходе расследования. Об этом сообщает Daily Star.

За решетку отправили 27-летнюю Чони Кенни из Манчестера. Женщина работала в полиции с 2020 года. Во время службы она завела роман с Джошем Уиланом, которого в судебных документах назвали «закоренелым преступником».

Мужчина находился за решеткой в 2021-2022 годах. В это время Кенни снабдила его мобильными телефонами и оплачивала их. Кроме того, она передала ему секретную информацию о показаниях пострадавшей по его делу. После освобождения Уилана Кенни видели вместе с ним в ресторане и его автомобиле.

Материалы по теме:
«Я хотел перемен и получил их» Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
«Я хотел перемен и получил их»Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
27 ноября 2020
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона. Как их дерзкий план превратился в комедию?
Вышибала из стрип-клуба, ветеран и информатор ФБР решили ограбить наркобарона.Как их дерзкий план превратился в комедию?
27 сентября 2021
«Я хочу в тюрьму» За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
«Я хочу в тюрьму»За что оказались за решеткой самые неудачливые преступники 2021 года?
25 декабря 2021
Седые душегубы. Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
Седые душегубы.Преступникам десятилетиями удается уходить от закона. Как кара настигла их в 2022 году?
29 декабря 2022

В 2022 году у женщины начались отношения с ее бывшим одноклассником Рахимом Моттли, который был свзяан с организованной преступностью в графстве Большой Манчестер. Ему Кенни также передавала данные о ходе расследования и обещала сдать полицейских информаторов, дававших показания против него. Для этого женщина специально прошла курс по работе с информаторами.

Кенни признала себя виновной по четырем пунктам обвинения и была приговорена к трем годам и четырем месяцам тюрьмы 23 апреля.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница полиции четыре года помогала возлюбленному с судимостью. Женщину приговорили к четырем годам тюрьмы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Священная миссия». Ким Чен Ын назвал сражавшихся в Курской области военных КНДР героями и передал боевой привет россиянам

    В США обвинили Зеленского в провале в Курской области

    Сотрудница полиции завела романы с двумя преступниками и передала им секретную информацию

    Здоровье глаз молодых людей оказалось под угрозой

    Звезда ТНТ попыталась спасти секс анекдотом

    Популярная модель случайно оголила грудь на красной дорожке

    В Северной Корее заявили о сорванных авантюрах Запада и Киева в Курской области

    Украинский военный рассказал об отправке на убой солдат ВСУ

    Жители Брянска насчитали около 10 взрывов над городом

    В России началась сокращенная рабочая неделя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости