Сотрудница полиции завела романы с двумя преступниками и передала им секретную информацию

Daily Star: Сотрудница полиции завела романы с преступниками и попала в тюрьму

В Великобритании к трем годам и девяти месяцам тюрьмы приговорили бывшую сотрудницу полиции, которая состояла в любовной связи с двумя преступниками и передала им информацию о ходе расследования. Об этом сообщает Daily Star.

За решетку отправили 27-летнюю Чони Кенни из Манчестера. Женщина работала в полиции с 2020 года. Во время службы она завела роман с Джошем Уиланом, которого в судебных документах назвали «закоренелым преступником».

Мужчина находился за решеткой в 2021-2022 годах. В это время Кенни снабдила его мобильными телефонами и оплачивала их. Кроме того, она передала ему секретную информацию о показаниях пострадавшей по его делу. После освобождения Уилана Кенни видели вместе с ним в ресторане и его автомобиле.

В 2022 году у женщины начались отношения с ее бывшим одноклассником Рахимом Моттли, который был свзяан с организованной преступностью в графстве Большой Манчестер. Ему Кенни также передавала данные о ходе расследования и обещала сдать полицейских информаторов, дававших показания против него. Для этого женщина специально прошла курс по работе с информаторами.

Кенни признала себя виновной по четырем пунктам обвинения и была приговорена к трем годам и четырем месяцам тюрьмы 23 апреля.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудница полиции четыре года помогала возлюбленному с судимостью. Женщину приговорили к четырем годам тюрьмы.