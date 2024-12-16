Сотрудница полиции влюбилась в преступника и четыре года помогала ему

В Великобритании сотрудница полиции влюбилась в преступника и попала в тюрьму

В Великобритании сотрудница полиции четыре года помогала возлюбленному с судимостью и сама попала в тюрьму. Об этом сообщает BBC News.

Лорна Пенникук познакомилась с преступником Энтони Кеннеди в 2016 году через специальный сайт. Когда мужчина узнал, что Пенникук работает в полиции, он поспешил прекратить их общение. Однако через какое-то время влюбленная женщина смогла доказать, что ей можно верить: стала выполнять его различные просьбы.

Сотрудница полиции неоднократно злоупотребляла своими доступами к секретной информации, чтобы просматривать базы данных правоохранителей и делиться сведениями с бойфрендом. Она изучала отчеты об угоне грузовиков, в которых он был замешан, ордерах на его арест, подозреваемых в его делах. Известно, что Кеннеди был в прошлом судим 18 раз. Их отношения длились с 2017 по 2021 год.

Когда связь преступника и сотрудницы полиции раскрылись, Пенникук заявляла, что Кеннеди манипулировал ей и разрушил ее жизнь. Однако полицейские изучили телефон женщины и обнаружили, что гораздо чаще общение инициировала именно она. Однажды она позвонила Кеннеди 81 раз за день. Кроме того, периодически она сама объясняла Кеннеди, какие сообщение в их переписке нужно удалить, чтобы отвести от себя подозрения.

Как только Пенникук арестовали за запретные отношения с преступником, она уволилась из полиции. В итоге обоих приговорили к четырем годам тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Мексике сотрудница полиции, которая стала сниматься в порно, попалась с партией метамфетамина. Она прославилась в 2016 году, когда ее уволили из полиции из-за снимков с обнаженной грудью, сделанных в патрульной машине.

