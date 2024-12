Сотрудница полиции ушла в порно и попалась с партией наркотиков

В Мексике сотрудница полиции, которая стала сниматься в порно, попалась с партией метамфетамина. Об этом сообщает Need To Know.

Нидия Гарсия, которой сейчас 32 года, прославилась в 2016 году. Тогда женщину уволили из полиции из-за ее снимков с обнаженной грудью, сделанных в патрульной машине. После скандала Гарсия начала карьеру порномодели, используя ник La Polisex.

В конце ноября женщину арестовали в городе Хенераль-Эскобедо, штат Нуэво-Леон. Бывшие коллеги остановили ее автомобиль и во время досмотра обнаружили в нем 36 пакетиков наркотика, весы и два мобильных телефона.

После скандала в 2016 году Гарсия сделала успешную карьеру в индустрии для взрослых. В частности, бывшая сотрудница полиции устраивала популярные шоу в барах города Монтеррей, а также попала на обложку мужского журнала H Para Hombres. В последние годы Гарсия почти пропала из поля зрения публики. Ее старые аккаунты в социальных сетях стали недоступны, а новые не пользовались особой популярностью.

