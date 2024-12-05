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03:30, 5 декабря 2024Из жизни

Сотрудница полиции ушла в порно и попалась с партией наркотиков

Никита Савин
Никита Савин

Фото: Rick Cruz / Globallookpress.com

В Мексике сотрудница полиции, которая стала сниматься в порно, попалась с партией метамфетамина. Об этом сообщает Need To Know.

Нидия Гарсия, которой сейчас 32 года, прославилась в 2016 году. Тогда женщину уволили из полиции из-за ее снимков с обнаженной грудью, сделанных в патрульной машине. После скандала Гарсия начала карьеру порномодели, используя ник La Polisex.

В конце ноября женщину арестовали в городе Хенераль-Эскобедо, штат Нуэво-Леон. Бывшие коллеги остановили ее автомобиль и во время досмотра обнаружили в нем 36 пакетиков наркотика, весы и два мобильных телефона.

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После скандала в 2016 году Гарсия сделала успешную карьеру в индустрии для взрослых. В частности, бывшая сотрудница полиции устраивала популярные шоу в барах города Монтеррей, а также попала на обложку мужского журнала H Para Hombres. В последние годы Гарсия почти пропала из поля зрения публики. Ее старые аккаунты в социальных сетях стали недоступны, а новые не пользовались особой популярностью.

Ранее сообщалось, что жительница Бразилии похудела на 30 килограммов за четыре года ради порнокарьеры. На своей странице Лимас не только публикует пикантный контент, но и делится советами по сбросу лишнего веса и рассказывает о тренировках.

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