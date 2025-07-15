Стало известно о серии ударов российских дронов по Харьковской области

Российские БПЛА нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли серию ударов по Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты были зафиксированы в Шевченковском районе Харькова», — говорится в публикации.

Под ударом дронов также оказались несколько городов Харьковской области. В их числе — Чугуев, Купянск и Лозовая. Уточняется, что российские военные поразили объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Ранее стало известно, что под Харьковом появились бьющие артиллерию ВСУ русские крупнокалиберные «девушки». Российские военнослужащие на данном участке фронта назвали артиллерийские орудия в честь любимых женщин.

