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11:19, 15 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о серии ударов российских дронов по Харьковской области

Российские БПЛА нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) нанесли серию ударов по Харьковской области на востоке Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты были зафиксированы в Шевченковском районе Харькова», — говорится в публикации.

Под ударом дронов также оказались несколько городов Харьковской области. В их числе — Чугуев, Купянск и Лозовая. Уточняется, что российские военные поразили объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регионе.

Ранее стало известно, что под Харьковом появились бьющие артиллерию ВСУ русские крупнокалиберные «девушки». Российские военнослужащие на данном участке фронта назвали артиллерийские орудия в честь любимых женщин.

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