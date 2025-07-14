Под Харьковом появились бьющие артиллерию ВСУ русские крупнокалиберные «девушки»

Бойцы ВС России назвали артиллерийские орудия в честь любимых женщин

Российские военнослужащие на харьковском направлении назвали артиллерийские орудия в честь любимых женщин. Об этом сообщают авторы проекта WarGonzo в Telegram.

«Крупнокалиберные "девушки" бьют по артиллерии ВСУ (Вооруженных сил Украины). Именно так. Каждое из орудий в артиллерийской батарее 44-го АК, что бьет противника на харьковском направлении, названо в честь любимых женщин», — говорится в публикации.

Уточняется, что таким образом российские военнослужащие напоминают себе, ради чего они переносят «тяготы и лишения военной службы». Вместе с тем имена близких помогают бойцам не забывать, что каждого из них ждут дома, добавили авторы WarGonzo.

Днем 14 июля российские военные атаковали Харьковскую область. Под ударом оказались Харьков, Чугуев, Купянск и другие города региона.