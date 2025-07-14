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11:18, 14 июля 2025Бывший СССР

Российские военные атаковали Харьковскую область

ВС России нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие нанесли серию ударов по Харькову и Харьковской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Прилеты были зафиксированы в Немышлянском районе Харькова», — рассказал Telegram-каналу местный житель. Он добавил, что Вооруженные силы (ВС) России также атаковали Чугуев, Купянск и другие города региона.

Отмечается, что в результате были поражены объекты инфраструктуры и места расположения Вооруженных сил Украины. Сколько их было и где именно они располагались, не уточняется.

Ранее стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском. По мнению главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, при таких темпах наступления армия РФ в ближайшее время возьмет город.

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