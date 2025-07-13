Стало известно об активном продвижении ВС России под Купянском

Ганчев: ВС РФ активно продвигаются под Купянском и очень скоро освободят город

Глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил об активном продвижении Вооруженных сил России (ВС РФ) под Купянском. Его комментарий публикует РИА Новости.

«Очень активно продвигаются наши подразделения, освобождая поселок за поселком. Это уже пригород Купянска», — заявил Ганчев.

Глава местной администрации добавил, что при такой скорости российские войска в ближайшее время возьмут и сам город. «Конечно, я не могу назвать конкретный день», — пояснил он.

Ранее Ганчев рассказал, что под контролем ВС РФ находятся 75 сел на территории Харьковской области. Он отметил, что военно-гражданская администрация уже установила непосредственный контроль над 35 селами Купянского района.