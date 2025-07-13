Ганчев: ВС РФ контролируют 75 сел на территории Харьковской области

Под контролем Вооруженных сил России (ВС РФ) находятся 75 сел на территории Харьковской области. Об этом РИА Новости рассказал глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

Он отметил, что военно-гражданская администрация уже установила непосредственный контроль над 35 селами Купянского района. Однако всего под контролем армии России, по словам Ганчева, находится 75 населенных пунктов, расположенных на территории Харьковской области.

В феврале Ганчев говорил, что количество населенных пунктов области, которые контролировали ВС РФ, было около 70. К 34 из них у военно-гражданской администрации был доступ.

Ранее глава российской военно-гражданской администрации Харьковской области раскрыл подробности о продвижении российских войск на купянском направлении. 6 июля он отметил, что после освобождения Соболевки военным Вооруженных сил России осталось несколько километров до Купянска.

