Раскрыты подробности о продвижении российских войск на купянском направлении

Ганчев: Российским войскам осталось несколько километров до Купянска

После освобождения Соболевки военным Вооруженных сил России (ВС РФ) осталось несколько километров до Купянска. Подробности о продвижении российских войск раскрыл глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

По его оценке, для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном направлении складывается критическая ситуация, поскольку российские военные постепенно отрезают противника от военных логистических узлов.

«Лишь несколько километров отделяют его от окраин Купянска. Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага», — обозначил Ганчев.

Об освобождении Соболевки стало известно в воскресенье, 6 июля. Как сообщили в Минобороны, бои за населенный пункт вели бойцы подразделений российской группировки войск «Запад».