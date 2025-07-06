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12:22, 6 июля 2025Россия

Российские военные заняли два населенных пункта в зоне СВО

ВС РФ заняли населенные пункты Поддубное в ДНР и Соболевка в Харьковской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Вооруженные силы России (ВС РФ) заняли два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине: село Поддубное в Донецкой народной республике (ДНР) и село Соболевка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Бои за Поддубное вели бойцы подразделений российской группировки войск «Восток», за Соболевку — группировки войск «Запад».

«В результате активных и решительных действий [российских военных удалось занять] населенные пункты», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось о взятии под контроль ВС РФ населенного пункта Предтечино в ДНР. Освобождавшие село российские бойцы нанесли поражение противостоящим украинским соединениям.

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