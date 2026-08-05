Стало известно о смерти 18-летней россиянки после резкого подъема температуры

В Уфе 18-летняя девушка не выжила после резкого подъема температуры

В Уфе 18-летняя девушка не выжила спустя день после резкого подъема температуры. О смерти россиянки стало известно Telegram-каналу Mash Batash.

Мать рассказала, что к дочери несколько раз приезжала скорая. Температуру ненадолго удавалось сбить, но она быстро поднималась вновь.

На третий раз девушку забрали в 13-ю больницу Уфы с синими губами, рвотой и болью в поджелудочной. Спустя некоторое время россиянки не стало.

Мать девушки подчеркнула, что ей до сих пор не озвучили причину трагедии.

До этого сообщалось, что 16-летняя жительница Перми лишилась 95 процентов кожи из-за вирусного заболевания. Девушка провела месяц в реанимации. Помимо восстановления кожных покровов и борьбы с сепсисом, медики контролировали работу всех органов и систем, которые могли пострадать в результате неадекватной аллергической реакции. Часть кожи за это время восстановилась, но для возмещения 15 процентов покрова потребовалась пересадка.