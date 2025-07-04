Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Предтечино в ДНР

Армия России заняла населенный пункт Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над Предтечино установили бойцы Южной группировки войск. При этом они нанесли поражение противостоящим украинским соединениям, отметили в министерстве.

За неделю украинские формирования на участке ответственности группировки потеряли почти 1200 человек, говорится в сводке Минобороны.

В конце июня Российская армия заняла населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы республики.