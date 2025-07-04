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12:36, 4 июля 2025Россия

Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: Армия России заняла Предтечино в ДНР
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Армия России заняла населенный пункт Предтечино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом говорится в сводке Минобороны о событиях в зоне проведения спецоперации.

Контроль над Предтечино установили бойцы Южной группировки войск. При этом они нанесли поражение противостоящим украинским соединениям, отметили в министерстве.

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2 июля 2025

За неделю украинские формирования на участке ответственности группировки потеряли почти 1200 человек, говорится в сводке Минобороны.

В конце июня Российская армия заняла населенный пункт Новоукраинка в ДНР. Войска продолжают выполнять задачу по выходу на административные границы республики.

ЖЗЛ
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