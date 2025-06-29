Армия России заняла еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль села Новоукраинка в ДНР

Российская армия взяла под контроль село Новоукраинка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, населенный пункт заняли военнослужащие группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение формированиям пяти бригад и двух штурмовых полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), двух бригад морской пехоты, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районе Удачного, Луначарского, Дачного, Новоторецкого, Муравки, Красноармейска, Петровского, Дмитрова и Раниза ДНР.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности российской группировки более 400 военнослужащих, 15 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, бронеавтомобиль «Казак», а также бронетранспортер М113 производства США.

Днем ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль поселения Червоная Зирка в ДНР. Село заняли бойцы группировки войск «Восток». В сети также появились кадры боев за населенный пункт. На кадрах, снятых с беспилотника, видно удары по украинским позициям, в том числе по танку ВСУ.