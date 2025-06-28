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12:10, 28 июня 2025Россия

Войска России заняли еще одно поселение в ДНР

В Минобороны заявили, что ВС РФ взяли под контроль Червоную Зирку
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российские военные заняли еще одно поселение в ДНР — Червоную Зирку. Об этом в субботу, 28 июня, сообщили в Министерстве обороны России.

Речь идет про группировку войск «Восток» — именно ее бойцы смогли взять под контроль это село. Успеха в ДНР военные добились с помощью решительных действий на данном направлении.

Также сообщается, что нанесено поражение живой силе и технике механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Все это произошло в районе Поставки, Малиновки в Запорожской области и Камышевахи под Донецком.

Потери украинских военных, как уточняется, составили до 210 бойцов. Помимо этого, ВСУ лишились боевых бронированных машин, восьми автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

Ранее российские военные подготовились к штурму южных окраин Красноармейска (еще одно название — Покровск). По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в районе села Бельгийка продолжаются бои.

Недавно войска России при поддержке танков Т-72Б3М также успешно прорвали укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении. Помимо этого, известно, что военные заняли села Новосергеевка и Шевченко в ДНР.

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