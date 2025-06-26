ВС РФ при помощи танков прорвали укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении

Штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России при поддержке танков прорвали укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Пехота при поддержке танков Т-72Б3М решительным прорывом преодолела эшелонированную оборону противника. После разгрома врага наши бойцы оперативно закрепились на новых рубежах. И, не теряя времени, приступили к оборудованию огневых позиций и инженерным работам», — написали авторы канала.

Ранее Минобороны России опубликовало видео взятия поселка Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). «Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" менее чем за трое суток установили полный контроль над населенным пунктом Ялта в ДНР», — сказано в публикации.