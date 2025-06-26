Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:26, 26 июня 2025Бывший СССР

Появились кадры прорыва ВС России укрепрайона ВСУ на красноармейском направлении

ВС РФ при помощи танков прорвали укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Штурмовые группы Вооруженных сил (ВС) России при поддержке танков прорвали укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Работайте, братья!».

«Пехота при поддержке танков Т-72Б3М решительным прорывом преодолела эшелонированную оборону противника. После разгрома врага наши бойцы оперативно закрепились на новых рубежах. И, не теряя времени, приступили к оборудованию огневых позиций и инженерным работам», — написали авторы канала.

Ранее Минобороны России опубликовало видео взятия поселка Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). «Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" менее чем за трое суток установили полный контроль над населенным пунктом Ялта в ДНР», — сказано в публикации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп сравнил удары по ядерным объектам Ирана с Хиросимой и Нагасаки. Что ответила Япония?

    Представлен новый стандарт HDMI

    Агата Муцениеце получила от жениха кольцо за 6 миллионов рублей

    Москвичка убиралась в шкафу и была ужалена скорпионом

    43-летняя россиянка узнала о беременности перед родами

    Иностранец до смерти забил россиянку

    Стали известны подробности о насиловавшем несколько дней пленниц-подростков россиянине

    Посол России поедет на церемонию памяти жертв бомбардировки Нагасаки

    Жители Приморья остались без света

    Диетолог предупредила об опасных способах приготовления кофе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости