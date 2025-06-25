Появилось видео взятия российскими военными под контроль Ялты

Минобороны России опубликовало видео взятия поселка Ялта в ДНР

Появилось видео взятия российскими войсками поселка Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). Материал опубликован в Telegram-канале Минобороны России.

«Военнослужащие 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" менее чем за трое суток установили полный контроль над населённым пунктом Ялта в ДНР», — сказано в публикации.

О том, что российские военные заняли еще один населенный пункт Донбасса, стало известно 25 июня.

Военный блогер Борис Рожин обратился к советнику офиса президента Украины Михаилу Подоляку. «Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю?» — напомнил он про обещание политика.