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15:40, 25 июня 2025Бывший СССР

Советнику Зеленского напомнили про обещание выпить кофе в Ялте на фоне успехов ВС России

Рожин после взятия Ялты ВС России напомнил Подоляку про обещание о кофе
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sergiy Voloshyn / Reuters

Военный блогер Борис Рожин обратился к советнику офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилу Подоляку. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале Colonelcassad.

Рожин прокомментировал взятие Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). Контроль армии России над поселком подтвердили в Минобороны РФ 25 июня.

«Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю?» — напомнил военблогер советнику офиса Зеленского про его обещание.

В 2022 году Подоляк заявил, что «через полгода поедет в Ялту и сделает оттуда прямое включение». Он также обещал выпить кофе в крымском городе.

На высказывание Подоляка отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он задал вопрос советнику офиса Зеленского, где через полгода будет Украина.

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