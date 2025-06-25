Советнику Зеленского напомнили про обещание выпить кофе в Ялте на фоне успехов ВС России

Военный блогер Борис Рожин обратился к советнику офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаилу Подоляку. Соответствующее заявление он опубликовал в своем Telegram-канале Colonelcassad.
Рожин прокомментировал взятие Вооруженными силами (ВС) России населенного пункта Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). Контроль армии России над поселком подтвердили в Минобороны РФ 25 июня.
«Подоляк, где кофе в Ялте?! Где кофе, я тебя спрашиваю?» — напомнил военблогер советнику офиса Зеленского про его обещание.
В 2022 году Подоляк заявил, что «через полгода поедет в Ялту и сделает оттуда прямое включение». Он также обещал выпить кофе в крымском городе.
На высказывание Подоляка отреагировал глава Крыма Сергей Аксенов. Он задал вопрос советнику офиса Зеленского, где через полгода будет Украина.