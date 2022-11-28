В Крыму отреагировали на желание властей Украины выйти в эфир из Ялты

Аксенов отреагировал на слова властей Украины об эфире из Ялты фразой «где будет Украина?»

Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на слова украинских властей о желании выйти в прямой видеоэфир из Ялты фразой «где будет Украина?». Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что через полгода поедет в Ялту, откуда он собрался сделать прямое включение. В ответ на это Аксенов вспомнил похожие слова бывшего министра обороны Украины Валерия Гелетея, который говорил о параде Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Севастополе.

«Надо сказать, что "95-й квартал" не оригинален: в 2014 году некто Гелетей обещал провести парад ВСУ в Севастополе. И где теперь Гелетей? И что куда важнее — где будет Украина, которой руководят такие персонажи? И, кажется, все уже понимают где», — сказал Аксенов.

На заявление Подоляка также отреагировал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его мнению, выйти в прямой видеоэфир из Ялты представители украинских властей могут, разве что очутившись в СИЗО.