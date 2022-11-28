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17:24, 28 ноября 2022Россия

Медведев заявил о возможности властей Украины выйти в эфир из Ялты «из СИЗО»

Зампред СБ Медведев заявил о возможности властей Украины выйти в эфир из Ялты «из СИЗО»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что выйти в прямой видеоэфир из Ялты представители украинских властей могут, разве что очутившись в СИЗО. Об этом он написал в Twitter.

«Украинские курильщики продолжают грезить прямыми видеовключениями из Ялты и других мест. Можно организовать такое. Прямо из СИЗО в Крыму. Хотя наиболее продвинутым получится организовать сеанс связи из "Лефортово"», — заявил зампред СБ России.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк рассказал, что через полгода поедет в Ялту и сделает прямое включение оттуда.

В октябре Подоляк отреагировал на план Илона Маска по урегулированию и раскритиковал предложение американского миллиардера. Он предложил свой план, согласно которому Украина «освобождает свои территории, включая аннексированный Крым», а Россия «проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию».

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Сергей Истомин
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