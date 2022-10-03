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Офис Зеленского отреагировал на план Маска по урегулированию на Украине

Советник Зеленского Подоляк раскритиковал план Маска по урегулированию на Украине
Михаил Подоляк

Михаил Подоляк. Фото: Kemal Aslan / Reuters

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на план Илона Маска по урегулированию и раскритиковал предложение американского миллиардера. Свой ответ он опубликовал в Twitter.

Так, Подоляк предложил свой план, согласно которому Украина «освобождает свои территории, включая аннексированный Крым», а Россия «проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию». «Военные преступники подвергаются международному трибуналу», — добавил он.

Ранее за предложенный план Илона Маска обругал экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Комментируя слова предпринимателя, Мельник нецензурно выругался в его адрес и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ».

Илон Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Он подчеркнул, что в случае проведения новых референдумов Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года. Украинские власти, а также США и ряд европейских государств отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

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Марина Совина
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