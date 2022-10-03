Офис Зеленского отреагировал на план Маска по урегулированию на Украине

Советник Зеленского Подоляк раскритиковал план Маска по урегулированию на Украине

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на план Илона Маска по урегулированию и раскритиковал предложение американского миллиардера. Свой ответ он опубликовал в Twitter.

Так, Подоляк предложил свой план, согласно которому Украина «освобождает свои территории, включая аннексированный Крым», а Россия «проходит демилитаризацию и обязательную денуклеаризацию». «Военные преступники подвергаются международному трибуналу», — добавил он.

Ранее за предложенный план Илона Маска обругал экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник. Комментируя слова предпринимателя, Мельник нецензурно выругался в его адрес и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ».

Илон Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Он подчеркнул, что в случае проведения новых референдумов Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года. Украинские власти, а также США и ряд европейских государств отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.