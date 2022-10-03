Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Илон Маск признал Крым российским и предложил провести новый референдум с ООН

Илон Маск предложил провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. Он призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

По мнению Маска, в рамках будущих договоренностей Украина должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный внеблоковый статус, а сам Крым должен окончательно войти в состав России, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», который передал Крым в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году.

Предприниматель подчеркнул, что в случае проведения новых референдумов Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Материалы по теме:
«НАТО не тянет на роль жандарма» Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
«НАТО не тянет на роль жандарма»Что ждет мир после украинского кризиса и какое место в нем займут Россия, США и Европа?
29 сентября 2022
От Лиссабона до Владивостока. В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
От Лиссабона до Владивостока.В 2010 году мир верил, что Россия станет частью единой Европы. Почему эта идея провалилась?
30 сентября 2022

В 1954 году, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, Крым был передан из состава РСФСР в состав УССР. После развала СССР регион стал частью Украины. В Госдуме считают, что в 1991 году полуостров был, по сути, мирно аннексирован Украиной.

Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года. Украинские власти, а также США и ряд европейских государств отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Одна из стран Восточной Европы отказалась принимать Украину в НАТО
Актер «Современника» получил повестку
Установлен предельный срок пребывания космонавтов на орбите
Готовившие теракт в Воронежской области попали на видео
Россиянам предложили бюджетные туры на отечественный горнолыжный курорт
Во Франции передумали строить дома рядом с Эйфелевой башней из-за протестов
Россиянина осудили на шесть лет за попытку убить знакомого топором
Россиянам рассказали о сроках отсрочки при частичной мобилизации
Раскрыта оптимальная частота стирки бюстгальтера
Румынские силовики провели обыски в подконтрольной «Газпрому» компании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.