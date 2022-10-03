Илон Маск предложил провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск предложил свой способ мирного урегулирования конфликта на Украине. Он призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Об этом он написал в личном Twitter-аккаунте.

По мнению Маска, в рамках будущих договоренностей Украина должна обеспечить водоснабжение Крымского полуострова и закрепить за собой нейтральный внеблоковый статус, а сам Крым должен окончательно войти в состав России, «как это было с 1783 года и до ошибки Хрущева», который передал Крым в юрисдикцию Украинской ССР в 1954 году.

Предприниматель подчеркнул, что в случае проведения новых референдумов Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

В 1954 году, когда Советский Союз возглавлял Никита Хрущев, Крым был передан из состава РСФСР в состав УССР. После развала СССР регион стал частью Украины. В Госдуме считают, что в 1991 году полуостров был, по сути, мирно аннексирован Украиной.

Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года. Украинские власти, а также США и ряд европейских государств отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

