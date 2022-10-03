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Экс-посол Украины обругал Маска после предложения признать Крым российским

Экс-посол Украины Мельник нецензурно обругал Илона Маска после предложенного им плана мира
Андрей Мельник

Андрей Мельник. Фото: Stefan Puchner / dpa / Global Look Press

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник обругал американского миллиардера Илона Маска после того, как тот предложил свой способ мирного урегулирования конфликта. Об этом он написал в Twitter.

Комментируя твит Маска, Мельник нецензурно выругался в адрес предпринимателя и добавил, что это его «очень дипломатичный ответ».

Ранее Илон Маск призвал провести новый референдум в бывших областях Украины при участии ООН и признать Крым российской территорией. Он подчеркнул, что в случае проведения новых референдумов Россия должна будет отказаться от проведения специальной военной операции и уйти с этой территории при условии, если народ примет соответствующее решение.

Крым присоединился к России после референдума в марте 2014 года. Украинские власти, а также США и ряд европейских государств отказались признать результаты голосования и назвали воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией.

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Марина Совина
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