Российские военные заняли еще один населенный пункт в зоне СВО

Минобороны: Российские военные заняли населенный пункт Новосергеевка в ДНР

Российские военные заняли еще один населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Речь идет о селе Новосергеевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны России.

Бои за населенный пункт вели военнослужащие подразделения российской группировки войск «Центр». Как уточнили в министерстве, бойцы также продолжили продвижение в глубину обороны противника.

По данным оборонного ведомства, на этом направлении российские войска продвинулись в районах Красноармейска, Димитрова, Маяка, Московского, Муравки и Удачного.

При продвижении бойцы нанесли поражение формированиям четырех механизированных, одной штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, а также бригаде беспилотных систем, двум штурмовым полкам, трем бригадам морской пехоты, бригаде нацгвардии и штурмовой бригаде национальной полиции Украины.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) превысили 545 солдат и 20 единиц техники, среди которой — шесть боевых бронированных машин, в том числе два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, включая гаубицу М777 американского производства.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли под контроль поселок Шевченко в ДНР. Бои за него вели военнослужащие группировки войск «Восток».

