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12:08, 26 июня 2025Россия

Российские войска зашли в новый населенный пункт в Донбассе

МО РФ: Группировка «Восток» ВС России взяла под контроль Шевченко в ДНР
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска зашли в новый населенный пункт в Донбассе — поселок Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в оборонном ведомстве, под контроль поселок взяли бойцы группировки войск «Восток». Отмечается, что на этом участке боевых действий Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 200 бойцов.

Кроме того, российским бойцам удалось уничтожить две бронемашины, несколько автомобилей и два орудия артиллерии.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что российским войскам придется брать под контроль украинский город Сумы. «Не брать Сумы не получится совершенно. Придется, может, не штурмовать Сумы, а просто перекрывать все коммуникации, брать город в кольцо и так далее. То есть заставлять врага уходить», — заявил он.

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