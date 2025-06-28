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09:10, 28 июня 2025Бывший СССР

Российские войска подготовились к штурму окраин Красноармейска

Советник главы ДНР Кимаковский: РФ подготовилась к штурму окраин Красноармейска
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Онучин / ТАСС

Российские военные подготовились к штурму южных окраин Красноармейска (еще одно название — Покровск). Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский в беседе с ТАСС.

По его словам, российские войска начали активные действия в районе села Бельгийка. В настоящее время там продолжаются бои. В тот же момент, как сообщил советник главы ДНР, украинские военные подтягивают на этот участок фронта новые подразделения операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Недавно войска России при поддержке танков Т-72Б3М успешно прорвали укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении. Также известно, что военные заняли села Новосергеевка и Шевченко в ДНР.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский также назвал самое тяжелое для Украины направление. По его мнению, сейчас это именно покровское: оно остается самым горячим, так как там ежедневно происходит большое количество боестолкновений.

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