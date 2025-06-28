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22:21, 27 июня 2025Бывший СССР

Главком ВСУ назвал самое тяжелое для Украины направление

Главком ВСУ Сырский назвал красноармейское направление самым тяжелым для Украины
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Красноармейское (украинское название — покровское) направление остается для Вооруженных сил Украины (ВСУ) самым тяжелым. Соответствующее заявление в Telegram-канале сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

«Покровское направление остается самым горячим», — написал он. По словам Сырского, ежедневно здесь происходит большое количество боестолкновений.

Главком отметил, что побывал на этом направлении и провел совещания в подразделениях ВСУ и Национальной гвардии.

Ранее сообщалось, что российские войска при помощи танков прорвали укрепрайон ВСУ на красноармейском направлении.

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