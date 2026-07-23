Россиян предупредили о риске рака из-за долгого использования соцсетей

Диетолог Бурлаков: Долгое сидение перед экраном смартфона повышает риск рака толстой кишки

Диетолог Александр Бурлаков заявил, что длительное использование соцсетей может привести к возникновению рака. Такое предупреждение он сделал россиянам в своем Telegram-канале.

По словам Бурлакова, сами смартфоны, вопреки распространенному мнению, не вызывают рак. Однако постоянное использование телефона связано с малоподвижным образом жизни, который уже является фактором риска опасного заболевания, подчеркнул он.

Так, исследования показали, что у людей с самым долгим сидением перед экраном риск развития рака толстой кишки повышается примерно в 1,5 раза, а рака эндометрия — в 1,7 раза, продолжил специалист. «В анализе 850 тысяч участников повышенная онкологическая смертность от сидения проявлялась только у физически неактивных. Движение снижает этот риск», — добавил Бурлаков.

Ранее онколог Приям Бордолой перечислил скрытые симптомы рака поджелудочной железы. Одним из них он назвал боль в средней части спины.