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13:28, 28 июня 2025Россия

Минобороны показало кадры боев за еще одно поселение в ДНР

Минобороны показало кадры боев за Червоную Зирку в ДНР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Министерство обороны России поделилось кадрами боев за еще одно поселение в ДНР — Червоную Зирку. Запись оказалась в распоряжении ТАСС.

На видео показана съемка с беспилотника. Там же продемонстрированы точные удары по украинским позициям. В частности, на одном из кадров видно, как выстрел попадает прямо в танк противника. Также показаны постройки, из которых валят дым и пыль после стрельбы.

В конце видео заметны солдаты — они стоят посреди полуразрушенных домов с флагом России. В этот же момент беспилотник поднимается выше и снимает окрестности Червоной Зирки.

О том, что войска России зашли в Червоную Зирку, стало известно ранее в субботу, 28 июня. Тогда же речь шла про группировку войск «Восток» — именно ее бойцы смогли взять под контроль это село. Успеха в ДНР военные добились с помощью решительных действий на данном направлении.

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