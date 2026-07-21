Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:55, 21 июля 2026Наука и техника

«Роскосмос» объяснил отсутствие в России частных пилотируемых пусков

Крикалев: В России нет частных пилотируемых пусков из-за норм законодательства
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

В России нет частных пилотируемых космических пусков из-за действующих норм законодательства, объяснил ТАСС заместитель генерального директора по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

По его словам, частные американские компании, осуществляющие пилотируемые пуски в США, все равно работают по заказу государства, что не сильно отличается от действующих в России норм.

«Единственное, что может быть для таких компаний, — чуть-чуть более простые правила работы, которые позволяют быстрее создавать технику. Но это вопрос, скорее, не коммерциализации или частного владения, а вопрос нормативного регулирования», — сказал специалист.

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее Крикалев заявил, что у «Роскосмоса» имеются грандиозные совместные планы с государствами БРИКС.

Также в июле Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заметил, что взаимоотношения глав госкорпорации и НАСА Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана указывают на прекрасные перспективы сотрудничества в области космонавтики между Россией и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Россия атакует военные цели на Украине. Под удар попал ключевой узел газотранспортной системы, горит черниговский ТЦК
    Психиатр объяснил феномен более вкусной еды из чужой тарелки
    Роман Оруэлла «1984» вернулся в лидеры продаж в России
    Спутниковый модем российского «Гонца» испытали
    Названа дальнейшая судьба избившего российскую туристку в Грузии мужчины
    Последствия паводка в Свердловской области попали на видео
    Тягу звезд нелепо одеваться в отпуске объяснили
    Известная украинская певица отменила концерт в Москве из-за пустого зала
    Хоккеист «Вашингтона» рассказал о реакции команды на продление контракта Овечкина
    Военный эксперт рассказал о новейших разработках БПЛА в России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok