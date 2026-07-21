«Роскосмос» объяснил отсутствие в России частных пилотируемых пусков

Крикалев: В России нет частных пилотируемых пусков из-за норм законодательства

В России нет частных пилотируемых космических пусков из-за действующих норм законодательства, объяснил ТАСС заместитель генерального директора по пилотируемым программам госкорпорации «Роскосмос», летчик-космонавт, Герой Советского Союза и Герой России Сергей Крикалев.

По его словам, частные американские компании, осуществляющие пилотируемые пуски в США, все равно работают по заказу государства, что не сильно отличается от действующих в России норм.

«Единственное, что может быть для таких компаний, — чуть-чуть более простые правила работы, которые позволяют быстрее создавать технику. Но это вопрос, скорее, не коммерциализации или частного владения, а вопрос нормативного регулирования», — сказал специалист.

Ранее Крикалев заявил, что у «Роскосмоса» имеются грандиозные совместные планы с государствами БРИКС.

Также в июле Герой России, начальник Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина Олег Кононенко заметил, что взаимоотношения глав госкорпорации и НАСА Дмитрия Баканова и Джареда Айзекмана указывают на прекрасные перспективы сотрудничества в области космонавтики между Россией и США.