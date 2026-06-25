«Роскосмос» рассказал о «грандиозных совместных планах» со странами БРИКС

«Роскосмос» рассказал о грандиозных совместных планах с государствами БРИКС

Госкорпорация «Роскосмос» рассказала о грандиозных совместных планах с государствами БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас грандиозные совместные планы со странами БРИКС: с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой. Мы также активно взаимодействуем с новыми участниками объединения», — сказал заместитель главы «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев по итогам встречи глав космических агентств стран БРИКС в Индии.

По его словам, речь идет, в частности, о продолжении создания Совета по космосу стран БРИКС, «в задачи которого входили бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов».

Ранее госкорпорация сообщила, что Конструкторское бюро химавтоматики в 600-й раз провело огневой пуск двигателя семейства РД-0124.

В мае «Роскосмос» заявил, что полное импортозамещение можно назвать приоритетом при создании российских спутников.