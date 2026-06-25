Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:34, 25 июня 2026Наука и техника

«Роскосмос» рассказал о «грандиозных совместных планах» со странами БРИКС

«Роскосмос» рассказал о грандиозных совместных планах с государствами БРИКС
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Госкорпорация «Роскосмос» рассказала о грандиозных совместных планах с государствами БРИКС. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас грандиозные совместные планы со странами БРИКС: с Китаем, Индией, Бразилией, Южной Африкой. Мы также активно взаимодействуем с новыми участниками объединения», — сказал заместитель главы «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергей Крикалев по итогам встречи глав космических агентств стран БРИКС в Индии.

По его словам, речь идет, в частности, о продолжении создания Совета по космосу стран БРИКС, «в задачи которого входили бы контроль за выполнением уже реализуемых совместных проектов».

Материалы по теме:
«Началась вторая космическая эра» Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
«Началась вторая космическая эра»Покорение Луны, станция на Венере и прорыв США: как изменится космонавтика всего за один год?
18 января 2025
«Почти без гравитации» США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
«Почти без гравитации»США создали еще одну мощнейшую в мире ракету. Куда она полетит и что будет дальше?
26 декабря 2025

Ранее госкорпорация сообщила, что Конструкторское бюро химавтоматики в 600-й раз провело огневой пуск двигателя семейства РД-0124.

В мае «Роскосмос» заявил, что полное импортозамещение можно назвать приоритетом при создании российских спутников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта вероятная роль США в ударах ВСУ по московскому региону. Как именно Вашингтон мог помочь Киеву в атаках?

    Гоблин похвалил отрекшегося от Трампа журналиста Такера Карлсона и назвал его молодцом

    Раскрыта причина отставки угрожавшего Калининграду генерала НАТО

    Союзники Трампа привели его в ярость

    Девушка показала поход в душ у возлюбленного и рассмешила пользователей сети

    Раскрыты подробности о поисках сорвавшегося со скалы на Алтае подростка-туриста

    Завершение сертификации российского самолета перенесли на год

    Сорван теракт в здании суда в ДНР

    Российский Як-130М выполнил первый полет

    Утренняя ссора с сожителем закончилась для россиянки колонией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok