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18:08, 24 июня 2026Наука и техника

В России в 600-й раз провели огневой пуск РД-0124

КБ химавтоматики в 600-й раз провело огневой пуск двигателя семейства РД-0124
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Telegram-канал «Роскосмос»

Конструкторское бюро (КБ) химавтоматики в 600-й раз провело огневой пуск двигателя семейства РД-0124. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«600-й огневой пуск кислородно-керосинового ракетного двигателя семейства РД-0124/РД-0124А проведен в Конструкторском бюро химавтоматики», — говорится в публикации.

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Двигатели семейства РД-0124 получают российские ракеты «Союз-2», «Союз-5» и «Ангара».

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