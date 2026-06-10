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13:31, 10 июня 2026Наука и техника

«Роскосмос» захотел сделать «Союз-5» сервисом

Баканов: Пусковые услуги ракеты «Союз-5» нужно сделать сервисом
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Неизвестно / РИА Новости

Пусковые услуги среднетяжелой ракеты «Союз-5» нужно сделать сервисом. Об этом журналу «Эксперт» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Глава госкорпорации напомнил, что новый носитель может выводить на низкую околоземную орбиту 17 тонн. «И дальше с нашими казахстанскими партнерами будем добиваться того, чтобы максимально как сервис выводить ракету на рынок», — сказал руководитель.

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Ранее первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил газете «Коммерсантъ», что стоимость выведения одного килограмма полезной нагрузки у «Союза-5» на треть ниже, чем у «Союза-2.1».

В мае президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что казахстанский пусковой комплекс «Байтерек», позволяющий запускать российскую среднетяжелую ракету «Союз-5» («Сункар»), дает возможности для сотрудничества между Москвой и Астаной в космонавтике.

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