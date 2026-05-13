«Роскосмос» назвал приоритет при создании спутников

«Роскосмос»: Полное импортозамещение — приоритет при создании спутников

Полное импортозамещение можно назвать приоритетом при создании российских спутников. Заявление госкорпорации «Роскосмос» передает ТАСС.

«Важнейшим приоритетом стало обеспечение технологического суверенитета через создание бортовой аппаратуры на базе отечественной микроэлектроники и достижение полной независимости от иностранных комплектующих», — сообщили в госкорпорации к 80-летию российской ракетно-космической отрасли.

Другим приоритетом «Роскосмос» назвал продолжение пилотируемых полетов, работы по Российской орбитальной станции (РОС) и лунную программу.

В январе госкорпорация сообщила, что инженерно-квалификационная модель спутника связи «Экспресс-АМУ» находится на этапе механических испытаний.

В октябре генеральный директор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что российский полностью импортозамещенный спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года.