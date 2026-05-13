Наука и техника
14:58, 13 мая 2026Наука и техника

«Роскосмос» назвал приоритет при создании спутников

«Роскосмос»: Полное импортозамещение — приоритет при создании спутников
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Полное импортозамещение можно назвать приоритетом при создании российских спутников. Заявление госкорпорации «Роскосмос» передает ТАСС.

«Важнейшим приоритетом стало обеспечение технологического суверенитета через создание бортовой аппаратуры на базе отечественной микроэлектроники и достижение полной независимости от иностранных комплектующих», — сообщили в госкорпорации к 80-летию российской ракетно-космической отрасли.

Другим приоритетом «Роскосмос» назвал продолжение пилотируемых полетов, работы по Российской орбитальной станции (РОС) и лунную программу.

В январе госкорпорация сообщила, что инженерно-квалификационная модель спутника связи «Экспресс-АМУ» находится на этапе механических испытаний.

В октябре генеральный директор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин заявил, что российский полностью импортозамещенный спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года.

