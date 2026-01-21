«Роскосмос» рассказал об испытаниях спутника «Экспресс-АМУ»

«Роскосмос»: Модель спутника «Экспресс-АМУ» проходит механические испытания

Инженерно-квалификационная модель (ИКМ) спутника связи «Экспресс-АМУ» находится на этапе механических испытаний. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Соответствующие испытания проводятся компанией-разработчиком «Решетнев». В рамках тестов смоделированы нагрузки, возникающие при перевозке спутника, вибрационные воздействия, ударные нагрузки и акустические воздействия.

В октябре генеральный директор государственного предприятия «Космическая связь» Алексей Волин сообщил ТАСС, что российский полностью импортозамещенный спутник связи «Экспресс-АМУ4» будет готов в конце лета — начале осени 2026 года.