Мощное землетрясение произошло в российском регионе

EMSC: В Приморье произошло землетрясение магнитудой 5,7

У берегов Приморского края зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщается на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Подземные толчки произошли в 20:34 по местному времени (13:34 по московскому времени). Их эпицентр располагался в 32 километрах к востоку от поселка Ольга с населением около трех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 347 километров. Информация о повреждениях и пострадавших в результате землетрясения не поступала.

Двумя днями ранее у берегов северных Курил зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8.