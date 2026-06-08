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14:39, 8 июня 2026Экономика

У Курильских островов произошло ощутимое землетрясение

У северных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8
Виктория Клабукова

Фото: sakhalin.gov.ru / Globallookpress.com

У Курильских островов произошло землетрясение. Об этом агентству РИА Новости рассказала начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

Подземные толчки зафиксировали у побережья северных Курил. Эпицентр землетрясения, по данным сейсмологов, располагался в 159 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильск на острове Парамушир, а очаг залегал в Тихом океане на глубине 42 километров. Сейсмографы зарегистрировали магнитуду на уровне 5,8. При этом толчки силой до трех баллов ощущали жители Северо-Курильска. Тревога цунами на островах не объявлялась.

Ранее мощное землетрясение стало причиной разрушений на Филиппинах. По своей магнитуде оно достигло отметки 8,1. От стихийного бедствия пострадал город Хенераль-Сантос, где обвалилось здание. Угрозу цунами объявили не только в самих Филиппинах, но и в Японии, где могут сформироваться волны высотой до метра. Власти приступили к эвакуации 181 тысячи жителей префектур Окинава, Коти, Ибараки, Миэ, Кагосима и Миядзаки.

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