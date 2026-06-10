Певица Zivert оправдалась за конфуз в откровенном наряде на сцене

Певица Zivert (Юлия Зиверт) оконфузилась на сцене из-за откровенного наряда и оправдалась в сети. Ролик появился в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) поклонника.

Пользователь сети с никнеймом george_strialkin посетил фестиваль VK Fest, на котором выступала исполнительница. Звезда вышла на публику в синем облегающем комбинезоне на тонких бретелях, в котором были видны очертания промежности. «Кто понял, тот понял», — иронично подписал видео поклонник.

В свою очередь сама певица оставила под вирусным роликом комментарии в виде эмодзи с верблюдом, намекая на «верблюжью лапку» (сameltoe), которая подразумевает выступающие из-за обтягивающих вещей части половых органов. Помимо этого, Zivert ответила на критику одной из зрительниц. «Ой, да ладно вам, ну зажевало немного, с кем не бывает», — написала артистка.

Другие пользователи сети поддержали певицу. «Почему когда у мужчин выпирает, то это норма, а когда у женщин, то сразу хейт», «Вам всем пять лет?», «В комментариях перепись людей, не знакомых с женской анатомией», — высказались они.

В мае Zivert ответила на вопрос о пластических операциях. По словам российской исполнительницы, у нее есть страх «переборщить» с операциями и потерять выразительную и активную мимику.