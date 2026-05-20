Zivert ответила на вопрос о пластических операциях

Певица Zivert (Юлия Зиверт) заявила, что не пользовалась услугами пластической хирургии. Комментарий она дала «Национальной службе новостей» (НСН).

По словам российской исполнительницы, у нее есть страх «переборщить» с операциями и потерять выразительную и активную мимику.

Это моя отличительная черта, я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла Zivert

При этом певица не стала утверждать, что никогда в жизни не будет ничего подтягивать. Она допустила, что со временем может прийти к вмешательствам, однако хотела бы сделать это «деликатно и естественно».

«Никакой особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного "укола красоты"», — подчеркнула Zivert.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев посетовал на одинаковых из-за пластической хирургии женщин.

