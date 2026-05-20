Олимпийская чемпионка описала типичный образ интернет-тролля

Степанова представляет себе интернет-тролля как 50-летнего мужика с животом

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своем Telegram-канале описала образ типичного интернет-тролля.

«Мужик лет 50 в микроскопических плавках и с огромным животом в духе "беременна на 8-м месяце". Уверенный и непоколебимый», — заявила Степанова. Она добавила, что такого человека можно встретить на любом пляже.

Ранее Степанова обратилась к зумерам. Она призвала молодых людей отказаться от смартфонов в пользу деторождения.

Степанова — олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете. В декабре 2025-го она отказалась подавать заявку на нейтральный статус, мотивируя это тем, что не будет выступать на международных соревнованиях без флага и гимна.