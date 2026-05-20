Бывший СССР
11:59, 20 мая 2026

В России предложили создать «дорогу Путина» до Армении

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Levon Avagyan / Shutterstock / Fotodom  

В России предложили создать «дорогу президента России Владимира Путина» до Армении. Об этом заявил директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов на международной конференции «Россия и мир: диалоги — 2026. Новая реальность», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Если есть "дорога [президента США Дональда] Трампа" из Азербайджана в Турцию, то почему не может быть "дорога Путина" из России, через Абхазию и Грузию в Армению», — объяснил Гасумянов.

В августе 2025 года стало известно, что Армения в рамках заключения мирного соглашения с Азербайджаном 8 августа готова передать США Зангезурский коридор и даст ему название «Маршрут Трампа». Утверждалось, что США сдадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

В сентябре глава бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан заявил, что власти страны намерены выделить Армении транш 145 миллионов долларов на реализацию «маршрута Трампа». Это будет не последний транш, который руководство Соединенных Штатов направит Армении для осуществления масштабного логистического проекта, уточнил он. США также намерены инвестировать в развитие региональной торговли, инфраструктуры и цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.

