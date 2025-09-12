Экономика
11:30, 12 сентября 2025Экономика

США выделят миллионы долларов постсоветской стране на «маршрут Трампа»

Госдеп: Власти США предоставят Армении $145 млн для реализации маршрута Трампа
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Власти США намерены выделить Армении транш на общую сумму в 145 миллионов долларов на реализацию так называемого «маршрута Трампа». Об этом заявил глава бюро по делам Европы и Евразии госдепартамента США Брендан Ханрахан, его слова приводит РИА Новости.

Это будет не последний транш, который руководство Соединенных Штатов направит Армении для реализации масштабного логистического проекта, уточнил он. США также намерены инвестировать в развитие региональной торговли, инфраструктуры и цепочек поставок критически важных полезных ископаемых, пояснили в пресс-службе правительства постсоветской страны.

«Дорога Трампа к международному миру и процветанию» (TRIPP) представляет собой транспортный коридор, пролегающий через территорию Армении. Этот проект соединит Азербайджан с его Нахичеванской автономией, окруженной Арменией, Ираном и Турцией. Страны при участии Вашингтона планируют построить железные и автомобильные дороги, нефте- и газопроводы, а также способствовать развитию инфраструктуры связи.

В начале августа представители Армении и Азербайджана при посредничестве американской стороны подписали двустороннее мирное соглашение. Ереван и Баку признали отсутствие взаимных территориальных претензий, а также договорились привлечь США для реализации транзитного маршрута TRIPP. Контроль над этим коридором фактически перешел к США, власти которых обязались проинвестировать денежные средства в реализацию этого проекта.

