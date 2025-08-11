«Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

Генерал Джавани: Алиев и Пашинян повторили ошибку Зеленского, доверившись США

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян совершили ту же ошибку, что и украинский лидер Владимир Зеленский, доверившись США. Так считает замглавы Корпуса стражей исламской революции Ирана по политическим вопросам генерал Ядолла Джавани.

«Если бы Алиев и Пашинян немного подумали о последствиях своего решения втянуть США, Великобританию и НАТО в Кавказский регион, то они не поддались бы азартной игре Трампа», — считает военный.

Они дорого заплатят за свой недостойный поступок. Иран, Индия и Россия не будут молчать перед лицом этого поступка Ядолла Джавани замглавы КСИР по политическим вопросам

Генерал, комментируя заключение мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, по которому участок Зангезурского коридора передается американской компании на 99 лет, добавил, что «американская мечта о присутствии на северных границах Ирана никогда не станет реальностью». Иран намерен любыми способами защищать свою безопасность и национальные интересы в Зангезурском коридоре, заключил Джавани.

Ирану не понравилось присутствие США в Зангезурском коридоре

После заключения соглашения Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, заявил, что Тегеран не допустит создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению.

По его мнению, этот проект угрожает безопасности Южного Кавказа. «Иран будет двигаться в сторону обеспечения безопасности региона с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — сказал он.

По его словам, Зангезурский коридор, соединяющий две части Азербайджана, является «не просто землей, которую можно арендовать». Велаяти также выразил беспокойство из-за того, что расширение влияния США в данном регионе приведет к усилению НАТО на Южном Кавказе и позволит «разделить» Россию и Иран.

Он также пообещал заблокировать так называемый мост Трампа, указав, что проект США станет «кладбищем наемников» американского президента.

МИД Ирана выразил более мягкую позицию

При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи указал, что тема Зангезурского коридора снята с повестки, но Тегеран будет наблюдать за ситуацией. Он отметил, что коридор находится в юрисдикции Армении и на ее территории.

Кроме того, пресс-секретарь министерства Эсмаил Багаи напоминал, что Иран призывал Армению и Азербайджан ускорить подписание мирного соглашения, называя его поворотным моментом для укрепления мира и стабильности на Кавказе.

Он заявил, что Иран будет консультироваться с Арменией, чтобы «не только получить более точную информацию о событиях, но и передать наши наблюдения и опасения армянской стороне».

Контролировать коридор будут американские ЧВК

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана подписали в Белом доме совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку.

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В частности, обозначено строительство коммуникаций между частями Азербайджана по территории Армении под внешним контролем Вашингтона. Согласно документу, участок Зангезурского коридора передается американской компании на 99 лет. За охрану пути будут отвечать частные военные компании (ЧВК) США.

Как отметил журнал Politico, Ереван долгое время выступал против этого проекта, так как азербайджанская сторона требовала контроля над коридором, а также права на пропуск товаров без досмотра и людей без проверки армянскими пограничниками. Однако под давлением Вашингтона он согласился передать путь американской частной компании сроком на 99 лет.

«США сдадут землю в субаренду консорциуму, который займется развитием железнодорожных, нефте- и газопроводных, а также оптоволоконных линий вдоль всего маршрута», — отмечается в материале издания. Американская компания будет контролировать все эти объекты.