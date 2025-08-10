Иран пообещал заблокировать «мост Трампа» через Армению «с Россией или без нее»

Советник главы Ирана пообещал не допустить создания коридора через Армению

Иран не допустит создания поддерживаемого президентом США Дональдом Трампом коридора через Армению. Об этом заявил Али Акбар Велаяти, советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи, передает агентство Tasnim.

«Реализация этого проекта ставит под угрозу безопасность Южного Кавказа. Иран будет двигаться в сторону обеспечения безопасности региона с Россией или без нее. И, конечно же, мы считаем, что Россия также стратегически против этого коридора», — сказал он.

По его словам, Зангезурский коридор, соединяющий две части Азербайджана, является «не просто землей, которую можно арендовать». Велаяти также выразил беспокойство из-за того, что расширение влияния США в данном регионе приведет к усилению НАТО на Южном Кавказе и позволит «разделить» Россию и Иран.

Ранее лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Согласно документу, участок Зангезурского коридора передается американской компании на 99 лет. Охранять его будут частные военные компании (ЧВК) США.