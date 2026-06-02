UnHerd: Заморозка цен на нефть со стороны ЕС не навредит экономике России

Заморозка цен на российскую нефть со стороны Европейского союза (ЕС) не навредит экономике России. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

Отмечается, что на данный момент действует динамическое ограничение, которое составляет 44 доллара за баррель. По данным издания, пересмотр цен состоится в июле, и есть вероятность, что новый лимит существенно превысит жесткий порог в 60 долларов, который согласован странами G7.

«Проблема в том, что это типичная для ЕС самонадеянность, поскольку эти ограничения цен не оказывают реального влияния на Россию», — сообщается в публикации.

Уточняется, что планируемые меры демонстрируют неспособность Европы навязать России свои условия, поскольку Москва в итоге может найти покупателей, которые могут заплатить за нефть по цене выше установленного порядка цен.

