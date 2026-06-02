17:46, 2 июня 2026Экономика

Новые ограничения ЕС в отношении России высмеяли на Западе

UnHerd: Заморозка цен на нефть со стороны ЕС не навредит экономике России
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Заморозка цен на российскую нефть со стороны Европейского союза (ЕС) не навредит экономике России. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

Отмечается, что на данный момент действует динамическое ограничение, которое составляет 44 доллара за баррель. По данным издания, пересмотр цен состоится в июле, и есть вероятность, что новый лимит существенно превысит жесткий порог в 60 долларов, который согласован странами G7.

«Проблема в том, что это типичная для ЕС самонадеянность, поскольку эти ограничения цен не оказывают реального влияния на Россию», — сообщается в публикации.

Уточняется, что планируемые меры демонстрируют неспособность Европы навязать России свои условия, поскольку Москва в итоге может найти покупателей, которые могут заплатить за нефть по цене выше установленного порядка цен.

Ранее доцент департамента прикладной экономики факультета экономических наук НИУ ВШЭ Анна Федюнина заявила, что доля армянских фруктов и ягод в структуре российского импорта оценивается в два процента. По ее словам, ограничения на ввоз продуктов из Армении никак не скажутся на ассортименте российских магазинов.

