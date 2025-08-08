Армения, Азербайджан и США подписали документ о Зангезурском коридоре

Трамп, Алиев и Пашинян подписали документ о Зангезурском коридоре

Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. В частности, речь шла о спорном Зангезурском коридоре, который соединяет Азербайджан и Нахичевань через Армению. Трансляцию вел телеканал C-Span.

Согласно документу, участок Зангезурского коридора, проходящий через территорию Армении, передается американской компании на 99 лет и будет называться «Путь Трампа».

Соглашение США и Армении о сотрудничестве в части транзитного коридора с Азербайджаном может быть продлено на 99 лет, уточнил американский лидер.

Алиев и Пашинян прибыли в Вашингтон 8 августа для подписания декларации, в которой они обяжутся при посредничестве президента США заключить мирный договор. Как отметили журналу Politico источники из Белого дома, США помогли разрешить спор вокруг Зангезурского коридора.

