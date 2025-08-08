«Маршрут Трампа». США подпишут важное соглашение с Арменией и Азербайджаном. Кому оно выгодно и как коснется России?

Армения передаст под военный контроль США Зангезурский коридор

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян прибудут 8 августа в Белый дом для подписания декларации, в которой они обяжутся при посредничестве президента США Дональда Трампа заключить мирный договор. Об этом пишет журнал Politico.

Я с нетерпением жду возможности принять завтра в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна на историческом саммите мира Дональд Трамп президент США

Планы на подписание договора подтвердили и в Белом доме.

«Речь идет не только об Армении. Речь идет не только об Азербайджане. Речь идет обо всем регионе, и они знают, что этот регион считается более безопасным и процветающим при президенте [США Дональде] Трампе», — отметили в администрации.

Также заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли добавила, что Трамп намерен заключить с двумя странами соглашения в таких сферах, как энергетика, технологии, экономическое сотрудничество, охрана границ, развитие инфраструктуры и торговля.

В чем суть соглашения Армении и Азербайджана с США?

Как отметили журналу Politico источники из Белого дома, США помогли разрешить спор вокруг Зангезурского коридора.

Что такое Зангезурский коридор? Гипотетический горный маршрут, который может соединить «основную» часть Азербайджана со своим эксклавом — Нахичеванской автономной республикой через Сюникскую область на юге Армении. Общая протяженность коридора может составить около 40 километров. В годы Советского Союза на территории коридора действовала железная дорога, а также была возведена автомагистраль. В связи с конфликтом в Нагорном Карабахе, Армения разобрала рельсы из-за чего Азербайджан до сих пор не имеет прямой дороги до своего эксклава. Так как Нахичевань граничит с Турцией, этот путь мог бы также соединить Баку прямой дорогой до Анкары, что упрочит ее позиции в регионе, а также откроет больше возможностей для торговли в Центральной Азии.

Фото: Wikipedia / NordNordWest / Public Domain

Ереван долгое время выступал против этого проекта, так как азербайджанская сторона требовала контроля над коридором, а также право на пропуск товаров без досмотра армянскими пограничниками и проверки людей. Однако под давлением Вашингтона он согласился передать путь американской частной компании сроком на 99 лет.

«США сдадут землю в субаренду консорциуму, который займется развитием железнодорожных, нефте- и газопроводных, а также оптоволоконных линий вдоль всего маршрута», — отмечается в материале издания. Американская компания будет контролировать все эти объекты.

США назвали Зангезурский коридор «маршрутом Трампа для международного мира и процветания», сокращенно TRIPP. Церемония подписания соглашения в Белом доме получила название «Саммит мира TRIPP»

Как это соглашение изменит баланс сил в регионе?

За охрану пути будут отвечать частные военные компании (ЧВК) США, что означает рост американского присутствия в регионе.

Помимо передачи США «маршрута Трампа», масштабное соглашение с Арменией и Азербайджаном изменит всю стратегию в регионе. В частности, Вашингтон снимет ограничения на оборонное сотрудничество с Баку, которое было введено в 1992 году из-за конфликта в Нагорном Карабахе.

По данным агентства Reuters, Белый дом надеется, что Азербайджан взамен присоединится к соглашениям Авраама — серии дипломатических договоров 2020 года, когда при содействии первой администрации Трампа Израиль признали ряд влиятельных исламских стран, включая ОАЭ и Бахрейн.

Известно, что Баку активно развивает военное партнерство с Тель-Авивом, а также косвенно оказал помощь еврейскому государству во время конфликта с Ираном. Подобная сделка может стать частью масштабной стратегии по давлению на Тегеран

Таким образом, соглашение может значительно ослабить позиции Ирана и увеличить давление со стороны США. Это также подтверждается тем фактом, что Тегеран многократно критиковал проект Зангезурского коридора. Этот вопрос также становился источником напряжения в отношениях с Москвой.

Помимо гарантий США для Азербайджана, в договоре также будут прописаны и гарантии для Армении. Как отмечает портал Axios, изначальное сопротивление сделке со стороны Еревана, а также недовольство влиятельного в Соединенных Штатах армянского лобби, очевидно подтолкнуло администрацию Трампа пообещать Армении помощь «сильного друга» и эффективную защиту в случае конфликта с Баку.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Чего хотят добиться Армения и Азербайджан этим соглашением?

Как отметил в беседе с «Лентой.ру» зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев, это соглашение с США является частью стратегии Азербайджана по ослаблению Армении.

Азербайджану мало того, что он взял под свой контроль Карабах, они еще хотят соединиться с Нахичеванем. И давно требовали от Армении ее южные районы. По сути дела, постепенно происходит вытеснение и уменьшение армянского влияния в Закавказье, вытеснение Армении со всех позиций в регионе Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Кроме того, парламентарий указал, что это стало возможным в результате целенаправленной политики главы армянского правительства.

«Армянский премьер Пашинян действует, как национальный предатель, который сдал все, что можно и продолжает уничтожать культурный код армян и армянскую идентичность. Он подкапывает под одну из важнейших вещей — это геноцид армянского народа, потому что сотрудничество с Турцией и Азербайджаном в конечном итоге, приведет к отрицанию геноцида армян», — указал политик.

Матвейчев добавил, что Пашинян может подобными договоренностями добиться от Трампа гарантий личной безопасности.

В будущем, когда морок пройдет, армяне захотят спросить с Пашиняна за все, что он натворил. И тогда его задача будет сбежать. Поэтому сейчас он будет получать личные гарантии от Трампа, за то что помогает ему выглядеть миротворцем Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Как соглашение отразится на позициях России и имидже Трампа?

Как указывает Associated Press (AP), соглашение по Зангезурскому коридору невыгодно России. В 2020 году предполагалось, что именно Москва получит контроль над будущей железной дорогой, однако проект реализовать не удалось.

По данным агентства, размещение американских ЧВК и рост военного присутствия США может серьезно обострить вопрос будущего российской военной базы в Армении.

102-я российская военная база в Армении 102-я российская военная база расположена в Армении в двух городах — Ереване и Гюмри. Она является важной составляющей безопасности закавказской республики в регионе, а также играет значительную роль в символическом присутствии России в регионе. Согласно текущему договору, Москва и Ереван продлили срок пребывания базы до 2044 года. Однако на фоне похолодания отношений армянские политики все чаще призывают отказаться от объекта. Как отмечал ранее российский политолог, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов, существует риск того, что Армения потребует убрать военную базу. Однако это сложно реализовать на практике из-за серьезной экономической зависимости от России.

Кроме того, американская парламентская газета The Hill подчеркивает, что после сделки Армении и Азербайджана Трамп может еще сильнее вовлечься в ситуацию на Украине, так как хочет выставлять себя миротворцем.

«Трамп активно рекламировал свои усилия по посредничеству в заключении региональных мирных соглашений по всему миру в течение своего второго срока, отмечая свою роль в снижении напряжённости между Индией и Пакистаном, а также Конго и Руандой. Он также добился прекращения боевых действий между Израилем и Ираном», — отмечается в материале издания.

Однако Трампу пока не удалось положить конец боевым действиям на Украине, хотя он обещал это сделать в ходе предвыборной кампании еще до вступления в должность, а боевые действия в секторе Газа продолжаются, что приводит к усугублению гуманитарного кризиса The Hill газета Конгресса США

На попытки американского лидера улучшить свой имидж обратили внимание и в России. В частности, Матвейчев указал, что вашингтонское соглашение станет не более чем «пиар-акцией».

Не знаю, зачем это нужно Трамп, но это уже вошло во все возможные мемы, как он довольный ложится спать, помирив всех. Наверное, правы те, кто говорит, что он всегда соперничал с Обамой, и тоже хочет Нобелевскую премию мира Олег Матвейчев зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Парламентарий также подчеркнул, что подобные соглашения не помогают решить реальные международные проблемы.

«В реальности они не решат никаких проблем. Взять, например, предыдущую торговую сделку по Европе, когда он объявил, какую он там грандиозную сделку заключил. Но все это, условно говоря, было за счет Евросоюза. Сейчас мы видим, что все происходит за счет Армении», — резюмировал он.