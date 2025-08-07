«Это очень выгодное предложение». В Европе изложили план Трампа по урегулированию на Украине. Какие условия он поставит Москве?

Ушаков заявил о приемлемом предложении США России

В ходе состоявшихся 6 августа переговоров президента России Владимира Путина со спецпредставителем американского лидера Стивом Уиткоффом, Москва получила от администрации Дональда Трампа «очень выгодное предложение». Об этом пишет польский портал Onet.

«Уиткофф обсуждал предложение США о прекращении огня в отношении России, согласованное с европейскими державами. Как нам удалось установить, Москва получила весьма выгодное предложение от администрации Трампа», — отмечается в материале издания.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Что входит в план Трампа по Украине?

По данным портала, администрация Трампа предложила России следующие условия:

Прекращение огня на Украине, но не окончательный мир

Фактическое признание новых регионов России, через откладывание вопроса на 49 или 99 лет

Снятие большинства санкций, введенных против России, в долгосрочной перспективе возобновление сотрудничества в энергетической сфере

Авторы материала подчеркнули, что в американские предложения не входит ничего касательно членства Украины в НАТО и гарантий нерасширения Североатлантического альянса на Восток.

Также в предложениях отсутствуют положения о защите русского языка и прекращении военной помощи Киеву от стран Запада.

По мнению польского портала, последний пункт является «компромиссным» и Россия якобы готова на него согласиться

Уточняется, что содержание этого плана можно было понять по заявлению ряда политиков, которые жестче всего настроены против России и выступают за дальнейшую поддержку Украины. 30 июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что «есть хорошие шансы и множество признаков, указывающих на то, что конфликт может быть, по крайней мере, приостановлен в ближайшем будущем».

Аналогичную позицию высказал и глава польского МИД Радослав Сикорский, который в несвойственной себе манере примирительно высказался в адрес Москвы.

Эта война когда-нибудь закончится, а Россия на протяжении столетий была источником сырья для Европейского союза Радослав Сикорский глава МИД Польши

В Кремле раскрыли позицию России на переговорах по Украине

Как отметил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, Москва не меняла позицию по украинскому конфликту в преддверии встречи Путина и Трампа.

«В нашей [позиции] ничего не изменилось», — подчеркнул дипломат.

Кроме того, представитель Кремля добавил, что Москва получила от Вашингтона предложение в рамках организации саммита глав государств, которое считает приемлемым.

Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым Юрий Ушаков помощник президента России

Помощник президента также ответил на вопросы журналистов о предстоящей встрече Путина и Трампа, но при этом не стал уточнять характер предложения со стороны Вашингтона. Также чиновник рассказал о нескольких вариантах места проведения переговоров, но не назвал конкретные локации.

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Что известно о будущей встрече Путина и Трампа?

По словам Ушакова, личная встреча президентов России и США ориентировочно пройдет на следующей неделе.

«Ориентировочно, да, на следующей неделе. Сейчас будем работать [над организацией встречи]», — указал представитель Кремля. При этом он добавил, что уже согласовано место саммита, о котором будет сообщено позднее. Сейчас о будущей площадке неизвестно.

Как отметил ранее в беседе с «Лентой.ру» политгеограф, директор Центра пространственного анализа международных отношений Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев, главным критерием места переговоров Путина и Трампа станет нейтральная позиция страны по отношению к Украине.

Лучше всего в этом ракурсе выглядят монархии Персидского залива. Еще возможна Турция, так как она уже хорошо зарекомендовала себя в качестве нейтральной площадки, несмотря на членство в НАТО Игорь Окунев директор Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО

На фоне сообщений о возможной встрече в одной из монархий Персидского залива Путин заявил, что Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются подходящим местом для встречи с Трампом.