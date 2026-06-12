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04:11, 12 июня 2026Мир

Евродепутат предупредила ЕС о последствиях вражды с Россией

Евродепутат Лашшакова: Отказ от сотрудничества с Россией не кончится добром для ЕС
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Враждебное отношение к России и отказ от экономического сотрудничества с ней не кончатся добром для Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью ТАСС предупредила депутат Европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

«Это все добром не кончится. Мы живем на одной планете, и возведением стен и границ мы только отдаляемся друг от друга и разрушаем последние остающиеся каналы коммуникации», — сказала она.

По ее словам, враждебное отношение ЕС к России способно привести к ситуация, которые в конечном итоге «нанесут ущерб простым гражданам и народу».

Ранее Лашшакова заявила, что ЕС необходимо предпринимать правильные и разумные шаги, потому что все глупые решения по отношению к России они уже приняли. Она также призвала европейских лидеров начать прислушиваться к здравому смыслу.

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