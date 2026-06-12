В ЕС заявили о принятии всех возможных глупых решений против России

Лашшакова: Евросоюз уже принял все возможные глупые решения против России

Политикам Европейского союза (ЕС) необходимо предпринимать правильные и разумные шаги, потому что все глупые решения по отношению к России они уже приняли. Такое мнение в интервью ТАСС выразила депутат Европейского парламента (ЕП) от Словакии Юдита Лашшакова.

Она заявила, что пора начать прислушиваться к здравому смыслу. Одним из «здравых голосов» в ЕС Лашшакова назвала премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее стало известно, что Фицо выполнил обещание, данное президенту России Владимиру Путину. Он открыл восстановленное кладбище советских солдат в республике. До того как посетить РФ 9 мая, Роберт Фицо пообещал российскому лидеру, что Словакия позаботится о захоронениях советских солдат.